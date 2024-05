Tutte le novità di Netflix tra 2024 e 2025

Gli annunci della piattaforma di streaming, tra film e serie in arrivo Alessandro Alicandri







Nelle ore che accompagnano l'annuncio dei 40 milioni di utenti globali di Netflix su scala mensile, con un 2024 partito decisamente in grande spolvero, sono arrivati tanti annunci su futuri prodotti che troveremo sulla piattaforma nei prossimi mesi.

La prima grossa novità è "Nobody wants this", commedia romantica che vedrà due grandi attori come Kristen Bell e Adam Brody in una commedia romantica nella quale una donna dal carattere dirompente e agnostica incontrerà un rabbino decisamente fuori dai canoni. Il loro incontro sarà sconvolgente. La serie è scritta da due autori che arrivano da "The new normal" e "Modern family".

"A classic spy", invece, vedrà Ted Danson nei panni di una spia "per caso". C'è molta attesa anche per la nuova stagione di "Monsters" di Ryan Murphy. Questa volta la serie narrerà le vicende di Lyle ed Erik Menendez, colpevoli di aver ucciso i propri genitori. Molto atteso il ritorno di Eddie Murphy nei panni di Axel Fooley nel film "Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F.". A proposito di ritorni vedremo anche il seguito di "Un tipo imprevedibile" con Adam Sandler e una commedia d'azione chiamata "Back in action" con Cameron Diaz e Jamie Foxx.

E ancora, è stata annunciata la serie "Golf" con Will Ferrell, una commedia dedicata a un campione di golf di pura immaginazione. Sempre in tema di sport vedremo "Running point", una serie con Mindy Kaling e Kate Hudson tutta da ridere, ma che farà riflettere sul predominio maschile nel mondo dello sport.

Dal creatore di "Dawson's Creek" arriverà "The Waterfront", una serie che parla di una famiglia decisamente in crisi come la loro impresa (anzi è meglio dire impero) della pesca. Sempre molto curiosa sarà la serie western, attualmente senza titolo ufficiale) che vedrà Tim McGraw nei panni di un campione di monta del toro, minacciato da un giovane e talentuoso "bull rider". Non è tutto: vedremo anche Keira Knightley in un film thriller intitolato "The Woman in Cabin 10": Keira interpreterà una giornalista che assisterà all'omicidio di una donna gettata dal ponte della nave dov'è passeggera.

Per quanto riguarda le produzioni italiane, Netflix ha annunciato la seconda stagione di "Tutto chiede salvezza", la serie adolescenziale "Adorazione", "Il treno dei bambini" (film storico con Serena Rossi e Stefano Accorsi) e il film "Ricchi a tutti i costi" con Christian De Sica e Angela Finocchiaro in arrivo il 4 giugno.