Tutte le novità di settembre di DeAKids

DeAKids ha presentato a Milano i divertenti show e le imperdibili iniziative che faranno compagnia a bambini e ragazzi a partire da settembre. La Space Family (Valentino Bisegna e Sara Di Sturco), i giovani più amati di Youtube Rebby e Molly e i tiktoker Lisa Lucchetta e Alberto Tozzi - in collaborazione Webboh - saranno i protagonisti del canale 601 di Sky (e non solo).

DeAKids presenta i palinsesti di settembre

«Oggi più che mai i bambini hanno bisogno di divertirsi. Con i nostri canali e i nostri format vogliamo arrivare a loro e alle loro famiglie» ha detto Massimo Bruno, direttore dei canali tv di De Agostini Editore, aprendo la conferenza stampa per la presentazione dei programmi che partiranno a settembre su DeAKids e DeAJunior.

«Il nostro intento è quello di raccontare il mondo dal punto di vista dei più giovani. Per farlo, dedichiamo gran parte del nostro tempo a fare ricerche e analisi. Servono a capire come cambia il consumo nel tempo» ha continuato. E ancora ha precisato «Cerchiamo anche di stare molto attenti ai messaggi che mandiamo e al modo in cui lo facciamo. Tutti noi ci teniamo molto».

Crazy Baby Playground 2

"Crazy Baby Playground", la simpatica serie comedy per i più piccoli, torna con una seconda stagione. L’appuntamento è lunedì 23 settembre alle ore 20.35 con le due puntate in anteprima. Poi, a partire dal 30 settembre, da lunedì a venerdì alle ore 20.35 su DeAJunior, canale 623 di Sky, canale 606 su Sky Glass.

Per questa seconda stagione ci sono conferme, ma anche grandi novità. Stiamo parlando dell’arrivo dell’amatissima Space Family, la famiglia composta da Valentino Bisegna, Sara Di Sturco e dal loro figlio, il piccolo Martino. Sempre dal set del playground, la Space Family farà gli auguri di buon compleanno ai piccoli telespettatori di DeAJunior per la striscia "Buon Compleanno", il nuovo format in arrivo. Ci saranno challenge a tema compleanno e belle clip, mese per mese per tutto l’anno.

Valentino Bisegna, in occasione della presentazione del programma, ha raccontato: «Per noi è un’esperienza bellissima. Per nostro figlio un gioco. Tutti noi ci siamo sentiti a casa». Poi ha anticipato: «Ci vedrete con dei bellissimi costumi. Li abbiamo portati anche da casa nostra…Abbiamo una stanza piena!».

Prova a non ridere con Rebby e Molly

Rebby e Molly, una delle coppie più apprezzate di YouTube, sbarcano in televisione con un nuovissimo comedy show. Parola d’ordine? Non ridere. In palio c’è l’ambito titolo di Smile Queen e Smile King!

Il programma “Prova a non ridere con Rebby e Molly”, diviso in dieci puntate, è disponibile in anteprima lunedì 30 settembre alle ore 20.40 su DeAKids, canale 601 di Sky.

Ma come funziona esattamente? I due youtuber avranno il compito di commentare alcuni tra i video più buffi del web e al tempo stesso si sfideranno in una divertente competizione. D’altronde solo una vera Regina o Re delle risate sa come restare impassibile di fronte ai video più spassosi della Rete.

«La regola è semplice: chi ride, perde» ha spiegato la coppia, che poi ha assicurato: «Sarà una bella sfida. Non vediamo l’ora di divertirci insieme ai telespettatori».

Webboh Backstage Secrets Summer Tour

Le novità continuano grazie all’esclusiva partnership tra DeAKids e Webboh, brand di Mondadori Media e prima community italiana dedicata alla Generazione Z. A partire dal 12 luglio, sui canali Instagram e Tik Tok di DeAKids, arriva "Webboh Backstage Secrets Summer Tour".

Si tratta di uno speciale dietro le quinte di Webboh Fest e Webboh Camp in quattro tappe, condotto da Lisa Luchetta, vincitrice del premio Best Teen Idol Female ai Webboh Awards 2024, e da Alberto Tozzi, giovane influencer di Stardust House.

«Questa partnership è molto importante per noi» ha affermato Giulio Pasqui, Ceo e Chief Content Officer di Webboh. «Lisa e Alberto sono due personaggi tanto amati, siamo contenti di lavorare con loro».Anche i due tiktoker si sono detti contenti ed emozionati: «Sarà un’esperienza magnifica. Ci divertiremo sicuramente!». Ci aspettano interviste esclusive, challenge pazzesche e tantissime sorprese.

Le tappe, come abbiamo detto, sono quattro:

Il 12 luglio a Giulianova

Il 24 luglio a Marina di Grosseto

Il 3 agosto a Rimini

Il 6 settembre a Mirandola

Infine, il racconto dei momenti più indimenticabili di questa estate andrà in onda venerdì 27 settembre alle 19.25 su DeAKids.