Tutte le novità di Warner Bros. Discovery della stagione 2024/2025

I ritorni e le grandi novità: da Amadeus a Belen Rodriguez e Fabio Fazio Carola Piluso







Anche Warner Bros. Discovery ha presentato il palinsesto della prossima stagione televisiva. L'ultimo anno è stato il migliore di sempre per gli ascolti anche nella fascia del prime time e il pubblico non vede l'ora di scoprire e vedere tutti i nuovi programmi in arrivo. Un'ampia offerta che non solo stupisce, ma accontenta i gusti di tutti.

Tanti sono i volti cari e noti dagli spettatori che hanno deciso di approdare per la prima volta a Warner Bros. Discovery, tra tutti Amadeus, Belen Rodriguez e Valentina Persia. Nella prossima stagione ritroveremo anche la squadra di "Che tempo che fa" con Fabio Fazio, la sagacia di Gabriele Corsi con "Don't forget the lyrics" e "Il contadino cerca moglie", i temutissimi giudici di "Cortesie per gli ospiti" Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Tommaso Zorzi. Torneremo a sognare l'amore con "Primo appuntamento" condotto da Flavio Montrucchio e varcheremo ancora una volta il cancello de "Il castello delle cerimonie" che torna con una nuova edizione con gli insostituibili Donna Imma Polese e Matteo Giordano.

Anche per i più piccoli il divertimento non mancherà con tante novità e sorprese come "Big city greens", "Gioco da ragazzi" e graditi ritorni come "Super Wings" e “Teen Titans Go!". A novembre si inaugura il "Barbie Channel" canale a tema Barbie in onda su Boomerang + 1. Per gli appassionati di sport Eurosport regalerà emozioni con ogni tipo di disciplina sportiva. Si parte dal basket, passando per i Mondiali di ciclismo, lo sci alpino, il pattinaggio artistico l'hockey, il curling e tantissimi altri.

Tutti i programmi in onda sul Nove

Per l'intrattenimento sul Nove, la rete generalista del gruppo, la nuova stagione autunnale del canale prende il via con l’arrivo di Amadeus. Sarà proprio lui ad aprire le danze il 22 settembre con “Chissà chi è”. Questo game show, in onda nella fascia pre-serale, è basato sul format americano di grande successo "Identity", in cui una coppia di concorrenti dovrà abbinare correttamente le 8 identità presenti in pedana alle 8 attività proposte sul tabellone, per provare ad aggiudicarsi il montepremi in palio di 200.000 euro e indovinare nel gioco finale quale delle 8 identità è realmente un familiare del “parente misterioso”. Nello stesso giorno Amadeus sarà in prima serata con "Suzuki Music Party" serata-evento nello scenario dell’Allianz Cloud di Milano, in cui oltre 20 protagonisti della musica italiana presenteranno le loro nuove e attesissime hit dell’autunno. Attesi sul palco grandi nomi della musica italiana come Fiorella Mannoia, Anna, Tananai, Lazza, Emma, Ornella Vanoni, Achille Lauro e tantissimi altri. Ad ottobre invece Amadeus tornerà con la storica e amatissima “La Corrida”.

Dal 6 ottobre torna in diretta "Che tempo che fa" con da Fabio Fazio affiancato dalla sua "metà" Luciana Littizzetto e da Filippa Lagerbäck. In un palinsesto così non può di certo mancare la satira pungente di Maurizio Crozza e il suo "Fratelli di Crozza" in partenza in prima serata il 27 settembre sempre sul Nove. Tra le conferme anche il talk politico e di attualità "Accordi&disaccordi" dal 28 settembre in prima serata con Luca Sommi e la partecipazione di Andrea Scanzi e Marco Travaglio. Restando sulla politica arriva il documentario “Donald Trump: il grande inganno” che racconta la strategia messa in atto da Donald Trump nel tentativo di sovvertire la Costituzione degli Stati Uniti.

Domenica 29 e lunedì 30 settembre preparatevi a cantare perché arriva in prima tv “Renato Zero: autoritratto” una doppia serata evento per rivivere l’emozione dei due grandi concerti di Piazza del Plebiscito a Napoli. Per gli amanti della musica non finisce qui perché è in arrivo uno speciale su gli Abba: “Abba – 40 anni di successi” con interviste e filmati d’archivio.

Dal 30 settembre preparatevi a cantare con "Don't forget the lyrics - stai sul pezzo" in onda in prima serata con Gabriele Corsi. Quest'ultimo dal 24 ottobre sarà anche alla guida della nuova edizione de "Il contadino cerca moglie". Altro grande ritorno “Cash or tash – Chi offre di più?", il programma sulle aste vintage condotto da Paolo Conticini. Tra le novità Francesco Panella che in prima serata dal 2 ottobre con “Best weekend” ci porta alla scoperta dell'Italia in compagnia di tre esperti. In autunno riprende anche il viaggio di "Little big Italy"alla ricerca dei migliori ristoranti italiani all’estero.

Altra grande novità di quest'anno Belen Rodriguez che nel 2025 sarà protagonista insieme a I PanPers alla conduzione di “Only Fun – Comico Show”. Sempre nel 2025 si continuerà a ridere con la battaglia più divertente della tv italiana di “Comedy Match” con Katia Follesa. Per la comicità al femminile: Teresa Mannino arriva sul Nove con “Il giaguaro mi guarda storto”, Virginia Raffaele farà il suo ritorno sul canale con lo spettacolo “Samusà” e Valentina Persia sarà la protagonista del nuovo programma “Valentina Persia, sinceramente – One milf show”. Luca Bizzarri invece approda con “Non hanno un amico” per raccontare la comunicazione politica dei nostri tempi.

Tutti i programmi in onda su Real Time:

La nuova stagione di Real Time vede attualmente in onda nel pre-serale “Casa a prima vista” con i nuovi episodi inediti. Non possiamo di certo non citare anche "Cortesie per gli ospiti” altro programma di punta della rete con Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Tommaso Zorzi. Dal 6 settembre in prima serata sono tornati a funzionare e a sfornare leccornie anche i forni di "Bake off Italia - Dolci in forno" che in questa dodicesima edizione ha visto l’ingresso nel cast del Maestro Pasticcere Iginio Massari. Alla conduzione Benedetta Parodi affiancata dai giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia.

Anche “Il forno delle meraviglie” tornerà a dicembre con una nuova edizione. In ogni puntata ad accompagnare Fulvio Marino un amico d’eccezione: Cristiano Militello per i Colli Senesi, Sergio Friscia a Palermo, Tommy Cassi in Liguria, Francesca Barra nella sua Matera, Ippolita Baldini nella laguna veneta, Syusy Blady a Ferrara, Carlo Amleto alle pendici dell’Etna e Andrea Dianetti per i Colli Pesaresi.

Real Time è anche sinonimo di amore e quando si parla di amore non si può dimenticare "Primo appuntamento" in onda dal 3 settembre con Flavio Montrucchio. Dal primo appuntamento al matrimonio il passo è breve con “Spose in affari" con al timone Lodovica Comello ed Enzo Miccio. Se invece sognamo delle nozze al buio ci basterà attendere il 25 settembre per le nuove puntate di “Matrimonio a prima vista". Dopo il matrimonio ovviamente il ricevimento è al "Castello delle cerimonie" di Donna Imma Polese e Matteo Giordano, in onda ogni venerdì in seconda serata.

Se invece il nostro amore sta vivendo una crisi dobbiamo rivolgerci a Belen Rodriguez al timone della seconda edizione di "Amore alla prova - crisi del settimo anno". Novità assoluta del prossimo febbraio 2025 è Ascanio Pacelli e il suo "The Golden Bachelor" versione italiana dello spin-off della serie targata Warner “The Bachelor”, il dating show della tv americana. Il Bachelor è un inguaribile romantico over 60 a cui viene data una seconda possibilità d'amore, potendo scegliere tra sedici splendide pretendenti. La domenica invece è dedicata alle relazioni a distanza di "90 giorni per innamorarsi".

Real Time propone anche le nuove stagioni della serie turca "Il Dottor Ali", il venerdì in prima serata, e della soap “Hercai – amore e vendetta” nella prima serata di lunedì.

Tutti i programmi in onda su Food Network:

A raccontare il cibo ci pensa Food Network. Per la cucina casalinga dal 28 settembre torna Benedetta Rossi con "Fatto in casa per voi". Dal 1 ottobre parte “Uno chef in fattoria” con Roberto Valbuzzi e i nuovi inediti episodi di “Giusina in cucina acqua e farina”con Giusi Battaglia. Il 12 ottobre tenetevi pronti per “Mangia Puglia ama” insieme ad Antonella Ricci e suo marito Vinod Sookar. Dal 20 ottobre rivedremo “In cucina con Luca Pappagallo”. Si prosegue il 27 ottobre con le ricette di “La cucina delle monache” con Madre Noemi, Suor Debora, Suor Miriam e Suor Eleonora. Negli ultimi mesi dell’anno tornano “Nel forno di casa tua” con Fulvio Marino, “La pasticceria di Frau Knam" con Frau Knam, “La cucina Economica” con Csaba dalla Zorza e “Casa Mastrota” in cui Giorgio Mastrota torna a raccontare la sua passione per la cucina valtellinese e l’amore per la sua famiglia.

Per i viaggi culinari teniamo pronti a partire il 10 ottobre con Fabio Esposito e Sal Da Vinci nel nuovo “Pazzi di pizza - Sicilia”. Enrica della Martira e Luca Terni ci portano dal 30 ottobre in Toscana con “Toscana on the road”. Il 29 ottobre prende il via "Finché tavola non ci separi" con Francesca Caldarelli e Tonio Liuzzi. Non mancherà poi anche un occhio all’estero con Maddalena Fossati alla guida di “That's cucina – Sapori italiani nel mondo”. Non mancano all'appello "L'orto di Carlotta" (in onda dal 27 ottobre), “Il sorriso in cucina" (dal 6 ottobre) e “Casa per due”. Fabio Esposito invece con il suo "Foodcast" da dicembre intervisterà i volti amati di Food Network.

Tutti i programmi in onda su Dmax

Per il pubblico maschile Dmax propone storie di persone vere in situazioni straordinarie come la famiglia Gomiero protagonista di “Quella pazza fattoria” in onda dal 9 ottobre. I fratelli Curzel di “Falegnami ad alta quota” torneranno con le loro avventure nel 2025. Tra le novità di dicembre “Videogames Hunters" che ha l’obiettivo di scovare, restaurare e rimpiazzare vecchi videogame e “I due Escobar” per ripercorrere le vite parallele dei colombiani Andrès e Pablo Escobar, un calciatore e un narcotrafficante, con Luigi Pelazza e Marco Cattaneo. Proseguono le indagini di Daniele Bossari con “Il boss del paranormal”, mentre Luigi Pelazza continua il viaggio tra gli istituti di pena più duri al mondo con “Blindati: viaggi nelle carceri”.

Tutti i programmi in onda su Motor Trend

Motor Trend è il canale dedicato alle due e alle quattro ruote e il prossimo autunno è ricco di prime assolute. Si comincia a novembre con le nuove puntate di "Davide Cironi presenta: le regine" con Davide Cironi. Il 15 ottobre torna il nuovo capito di “Affari a quattro ruote world tour” con Mike Brewer e Marc “Elvis” Priestley in giro per il mondo. Torna anche “Muscoli a quattro ruote” il 21 ottobre, con protagonista l’influencer Danny Lazzarin. Novità di quest'anno “Rate my car” dal 28 ottobre con Nicolò Iammarino e “Crash corse” dal 16 dicembre con i Carmagheddon, trio di meccanici ed esperti.

Tutti i programmi in onda su Giallo

Amanti del crimine non temete, perché su Giallo tornano a settembre “I misteri di Murdoch" e a novembre “Astrid e Raphaelle”. Le nuove serie poliziesche pronte a lasciare il segno cono “I Pennac – indagini di famiglia” (dal 23 ottobre) e “Tom e Lola” (a fine anno).

Tutti i programmi in onda su HGTV

Il canale dedicato al mondo della casa vede l'arrivo della produzione italiana “Vinci una casa in Sicilia” dal 23 settembre, talent show presentato da Damiano Gallo con un giudice d’eccezione: Maria Grazia Cucinotta. Nuovi episodi delle serie più amate: “Donne in affari” (dal 18 settembre), “Ma che casa ho comprato?” (dal 14 ottobre), “Sogni in costruzione” (dal 24 ottobre) e “La mia casa da sogno in 100 giorni” (nel 2025).

Tutti i programmi in onda su Warner TV

Dopo l’arrivo della seconda stagione di “30 coins - trenta denari” del maestro dell’horror Alex de la Iglesia, fa il suo debutto sul canale l'amatissima “Arrow” (dal 30 settembre).

Tutti i programmi in onda su Discovery Channel

"La febbre dell'oro. Miniere di Famiglia" riparte il 23 ottobre con un Dave Turin sempre più determinato. Dal 7 novembre parte "Gli eroi del sottosuolo" che propone uno sguardo ravvicinato sul complesso sistema fognario americano. Mentre dal 17 novembre si va alla scoperta di serpenti con "A caccia di rettili".