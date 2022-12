Tutte le novità Prime Video in arrivo nel 2023

Tutte le serie tv, tra novità e nuove stagioni, e i film in arrivo in streaming. Si comincia con "Sono Lillo" Redazione Sorrisi







Nel 2023 Prime Video intende continuare a stupire con tante novità, specie dopo il successo riscosso dalla serie kolossal “Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere” e dalle produzioni italiane “LOL: Chi ride è fuori 2”, “Bang Bang Baby”, “Prisma”, la terza stagione di “Celebrity Hunted - Caccia all'uomo” e “The Bad Guy”.

Per il prossimo anno sono già confermate tante produzioni italiane tra cui la terza stagione dello show dei record "LOL: Chi ride è fuori", il ritorno del cooking travelogue "Dinner Club", il secondo capitolo della docuserie "The Ferragnez", le nuovissim "Sono Lillo" ed "Everybody loves diamonds".

Anche sul fronte delle produzioni internazionali c’è abbondanza di titoli, da grandi ritorni con le nuove stagioni di "Hunters", "Carnival Row", "The Marvelous Mrs. Maisel" e "Good Omens" insieme a tantissime novità tra cui il film con Jennifer Lopez "Un matrimonio esplosivo" o le nuove serie "Daisy Jones & The Six", lo spin-off di "The Boys" "Gen V" e l’attesissima "Citadel", la rivoluzionaria serie-evento dei Fratelli Russo.

Le serie (e show) del 2023 su Prime Video

Chi è Posaman? Un supereroe, ovviamente! Il suo super potere è saper fare delle pose da copertina. Ma chi si nasconde dietro il costume? Beh … c’è Lillo! Il successo, si sa, ha i suoi risvolti negativi e per lui è arrivato il momento di scegliere tra fama e vita privata, perché la moglie sembra davvero non sopportarlo più.

Dopo che un incidente ha causato il deragliamento delle loro imprese in Europa, gli Hunters devono riunirsi per dare la caccia al più famigerato nazista della storia, Adolf Hitler, che si nasconde in Sud America. Nel frattempo, uno sguardo al passato rivela che Meyer Offerman (Al Pacino) incontra una pericolosa minaccia che potrebbe svelare il suo segreto e rivelare la sua vera identità, con riverberi esplosivi per i nostri Hunters.

Dopo aver salvato il regno dal male e dalla distruzione per mano della coppia di potere più terrificante di Exandria, Vox Machina deve salvare il mondo ancora una volta, questa volta da un sinistro gruppo di draghi noto come Chroma Conclave.

Nella seconda stagione l’ex ispettore Rycroft Philostrate a.k.a. Philo è impegnato in un’indagine su una serie di omicidi raccapriccianti che alimentano tensioni sociali, mentre Vignette Stonemoss e i Black Raven tramano vendetta per l’ingiusta oppressione inflitta dai leader umani di The Burgue, Jonah Breakspear e Sophie Longerbane.

"Star Trek: Picard" vede Patrick Stewart riprendere il suo ruolo iconico di Jean-Luc Picard, che ha interpretato per sette stagioni in “Star Trek: The Next Generation”, e segue questo personaggio nel nuovo capitolo della sua vita per una terza e ultima stagione.

Attesissima serie fantasy-action coreana, una storia epica sul combattere il male per salvare il mondo. Van è un immortale cacciatore di demoni che ha protetto il mondo per migliaia di anni. Il suo passato è legato a Miho che ora, dopo la sua ultima reincarnazione, è un’ereditiera, ma rimane destinata a essere la chiave per salvare il mondo. Peccato che non abbia nessuna memoria delle sue vite passate e di come attivare i suoi poteri.

La nuova docuserie spagnola racconta la straordinaria storia dell’8 volte campione del mondo di MotoGP Marc Màrquez, tornato in pista dopo due anni di pausa a seguito di un infortunio, con un unico obiettivo: tornare al livello a cui era prima e diventare il miglior motociclista di sempre.

Basata sul romanzo best-seller di Taylor Jenkins Reid, la limited series è un musical-drama che narra l’ascesa e la precipitosa caduta di una famosa rock band Daisy Jones & The Six, guidata da due cantanti carismatici -Daisy Jones e Billy Dunne.

La serie britannica è un thriller globale ricco di emozioni, basato sul romanzo di Naomi Alderman (“Ragazze Elettriche”), premiato a livello internazionale. Improvvisamente e senza preavviso tutte le ragazze adolescenti del mondo sviluppano il potere di folgorare gli altri a piacere.

Ambientato nell'unica scuola superiore americana esclusivamente per supereroi (gestita dalla Vought International), lo spin-off di “The Boys” esplora le vite di supereroi ormonali e competitivi che mettono alla prova i loro limiti fisici, sessuali e morali, gareggiando per ottenere il massimo livello della scuola.

Storia di spionaggio globale creata dalla AGBO dei Fratelli Russo; nel cast ha Priyanka Chopra Jonas, Richard Madden, Stanley Tucci.

Nuova serie Original ispirata al “Colpo di Anversa” del 2003, definito dai media internazionali “il più grande furto di diamanti al mondo”. Questa nuova serie Original italiana segue uno squinternato gruppo di ladri capeggiati da Leonardo Notarbartolo (Kim Rossi Stuart), che, con un piano geniale, riesce ad aggirare il sistema di sicurezza all’avanguardia dell’Antwerp Diamond Centre e a rubare pietre preziose per milioni di dollari.

Basato sull’omonimo romanzo di B.E. Jones, la serie vede protagonista la coppia britannica Liv e Will che sembra avere la vita perfetta: un matrimonio solido, una nuova vita glamour a New York a migliaia di km dal loro provinciale paese di provenienza e ancora abbastanza giovani da avere tutta la vita davanti. Finché Liv scopre il tradimento di Will. Il dolore lascia presto spazio a un’altra emozione: la rabbia. La vendetta è la sua unica opzione e quando Will propone un viaggio nei migliori Parchi americani per dare un nuovo respiro alla loro relazione, Liv sa già come ottenerla.

La serie segue le vicende della crew della piattaforma petrolifera Kinloch Bravo di stanza al largo della costa scozzese, nelle pericolose acque del Mare del Nord, che si ritrova senza contatti con la costa e il resto del mondo.

La serie spagnola segue Desi e Cata, dipendenti di un'impresa di pulizie, licenziate nel giro di una notte. Stressate dalla mancanza di soldi e riuscendo a malapena a svoltare la giornata, ricevono un miracolo sotto forma di telefonata: sono state invitate a pulire la villa dei Rosellós, una delle famiglie più potenti di Alicante. Tutto va bene fino a quando non trovano il cadavere di una donna. Dopo lo shock iniziale, Cata e Desi puliscono la scena del crimine, lasciandola immacolata ma rendendosi così le sospettate perfette.

Inquietante thriller ambientato a Madrid, che segue Antonia Scott, ufficialmente la persona più intelligente sulla Terra, con un QI pari a 242. La sua intelligenza l’ha resa la “Regina Rossa” di un progetto di polizia sperimentale segreto, ma quello che sembra un dono si trasforma in una maledizione, così finisce per perdere tutto. Quando il figlio di un potente magnate viene trovato assassinato in modo orribile e la figlia dell’uomo più ricco di Spagna viene rapita, l’organizzazione della "Regina Rossa" viene messa in moto. Il Mentore, l’ex capo di Antonia, si rivolge a Jon Gutierrez, un irascibile poliziotto basco sul punto di essere espulso dalla polizia, per riattivare Antonia. Il contorto gioco del gatto e del topo in cui Jon e Antonia rimangono invischiati durante le indagini li aiuta a scoprire che si ammirano e si completano, almeno quasi quanto si irritano a vicenda.

Ambientata 20 anni dopo “L’appartamento spagnolo”, la serie segue le vite di Tom e Mia, i figli di Xavier e Wendy del film originale, mentre s’imbarcano in una nuova avventura ad Atene.

Adattamento del romanzo australiano di Holly Ringland, questa serie in sette episodi racconta l’emozionante storia di Alice Hart, che persi i suoi genitori in un tragico e misterioso incendio, va a vivere dalla nonna nella sua Flower Farm (azienda agricola), dove scopre che la storia della sua famiglia nasconde molti segreti.

Il famoso comico Takeshi Kitano presenta la nuova edizione del gioco giapponese.

" (stagione 2) " LOL: Chi ride è fuori " (stagione 3)

" (stagione 3) " The Ferragnez – La serie " (stagione 2)

" (stagione 2) " La ruota del tempo " (stagione 2)

" (stagione 2) " Good Omens " (stagione 2)

La seconda della serie basata sul best-seller internazionale di Terry Pratchett e Neil Gaiman, esplorerà trame che vanno oltre il materiale originale per fare luce sulla sconcertante amicizia tra Azraphel, un angelo esigente, commerciante di libri rari, e il demone dalla vita frenetica Crowley, dopo aver sventato l’Apocalisse.

La pluripremiata serie Original ritorna per una quinta e ultima stagione, mentre Midge Maisel si prepara per l’ultimo inchino.

