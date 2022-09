Tutte le star presenti al GP di Monza

La scorsa domenica il Gran Premio di F1 è tornato a essere frequentatissimo dai personaggi dello spettacolo e non solo Hugh Grant Credit: © Cristiano Barni Matteo Valsecchi







Dopo due anni di chiusura (nel 2020) o semichiusura (nel 2021) per via del Covid, la scorsa domenica il Gran Premio di Monza è tornato a essere frequentatissimo dai personaggi dello spettacolo e non solo. Anche perché l'occasione era davvero particolare: infatti nel 2022 l'autodromo brianzolo festeggia il suo centesimo compleanno.

Noi di Sorrisi eravamo lì per raccontare il dietro le quinte della corsa e come lavora sul campo la squadra di Sky che segue il Mondiale di Formula 1 (presto troverete tutto sul giornale in edicola). E così abbiamo incontrato tante star che vi mostriamo in questa galleria.

Le star a Monza Sergio Mattarella Credit: © Cristiano Barni Can Yaman Credit: © Cristiano Barni Sylvester Stallone Credit: © Cristiano Barni Hugh Grant Credit: © Cristiano Barni Matteo Giunta e Federica Pellegrini Credit: © Cristiano Barni Andrea Bocelli Credit: © Cristiano Barni Rkomi e Francesca Michielin Credit: © Cristiano Barni Liam Cunningham Credit: © Cristiano Barni Gordon Ramsay Credit: © Cristiano Barni Roberto Mancini Credit: © Cristiano Barni Zlatan Ibrahimovic Credit: © Cristiano Barni Fabio Capello Credit: © Cristiano Barni Iva Zanicchi Credit: © Cristiano Barni Al Bano Credit: © Cristiano Barni Flavio Briatore Credit: © Cristiano Barni John Elkann Credit: © Cristiano Barni

L'elenco è veramente lungo: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il principe Alberto di Monaco, l'amministratore delegato di Exor John Elkann, Sylvester Stallone, Can Yaman, Hugh Grant insieme con la moglie Anna Eberstein, Francesca Michielin, Rkomi, Fabio Rovazzi, Federica Pellegrini con il marito Matteo Giunta, Roberto Mancini, Fabio Capello, Al Bano, Iva Zanicchi (che qui vediamo con una fan), i campioni d'Italia del Milan Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic, Andrea Bocelli (che ha cantato l'inno) con la moglie Veronica, Liam Cunningham di “Il trono di spade”, Flavio Briatore. Insomma una vera parata di stelle!