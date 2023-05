“Tutti per uno”: due serate con Il Volo su Canale 5

«Sorpresa: all’Arena di Verona duettiamo con Gianna Nannini, Annalisa, Irama, i Pooh, Madame, Orietta Berti e molti altri...» dicono Gianluca, Ignazio e Piero Solange Savagnone







È il 1° maggio, la festa dei lavoratori. Ma non per tutti. All’Arena di Verona va in scena la prima parte di “Tutti per uno”, il galà di Il Volo che andrà in onda su Canale 5 il 27 maggio e il 3 giugno. Il giorno dopo incontro Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble nel loro albergo nel cuore della città, stanchi, felici e soprattutto stupiti per l’affetto dimostrato dal pubblico, che ha assistito imperterrito allo show sotto la pioggia, durato oltre tre ore: «Non se n’è andato nessuno nonostante l’acqua e noi ci siamo caricati ancora di più vedendo che restavano tutti lì immobili sotto agli ombrelli» racconta Ignazio mentre addenta un doppio club sandwich al pollo con contorno di patatine fritte, sotto lo sguardo severo di Gianluca e del suo salmone scottato con riso in bianco.

L’Arena è un luogo importante per voi. Con quale stato d’animo salite su questo palco?

Gianluca: «Siamo tre leader, ma molto diversi. Con questo progetto abbiamo sentito la necessità di mostrare le nostre differenti personalità e vocalità».

Piero: «L’Arena permette di realizzare ogni tuo desiderio sia a livello artistico sia di produzione. Poi è un posto che attrae il pubblico e per questo progetto volevamo un luogo sicuro, già “battezzato”».

Ignazio: «Non è solo per questo, però. Potevamo farlo anche in uno studio televisivo. Ma la nostra forza è cantare davanti al pubblico e caricarci delle sue emozioni».

Avete appena tagliato il traguardo dei 14 anni di carriera. Vi rendete conto che metà della vostra vita l’avete passata assieme?

Gianluca: «Noi non siamo legati dal sangue ma dalla passione. Non ci siamo scelti, però l’intensità delle emozioni che condividiamo sul palco ci unisce più di ogni cosa. Bisogna imparare a mettere da parte ego e presunzione, e ascoltarsi».

Piero: «All’inizio eravamo tre adolescenti e ognuno pensava di avere ragione, non avevamo la maturità per ascoltarci. Fortunatamente il nostro rapporto è maturato anche con l’età anagrafica».

Com’è nata l’idea di queste due serate?

Ignazio: «I nostri gusti personali vanno al di là di quello che cantiamo. Stiamo avendo un’evoluzione nel nostro gruppo».

Gianluca: «Il Volo resta la priorità, però la scaletta delle due serate è stata pensata in modo coerente per mostrare chi siamo. Piero è il tenore del gruppo, studia opera e sogna un giorno di interpretarne una. Io invece amo la musica americana come Elvis Presley, Bob Dylan, John Mayer con le sue chitarre, ma anche il cantautorato italiano alla Fabrizio De André. Ignazio poi ha una vocalità soul e può fare qualunque cosa».

Canterete sia da soli sia con altri artisti. Ci fate qualche esempio?

Gianluca: «Io canterò “Geordie” con Madame perché amiamo entrambi De André, con Irama “La cura” di Battiato e con Annalisa “Shallow” di Lady Gaga».

Piero: «Io canterò con Mario Biondi “Miserere” e con Gianna Nannini “Meravigliosa creatura”».

Ignazio: «Io invece canterò con Francesca Michielin. La conosco artisticamente, è bravissima ad arrivare alle persone con le sue parole. Parleremo d’amore. E poi con Mario Biondi canterò “Natural woman” e “Sei bellissima” da solo con la chitarra. Ah, duetterò anche con Orietta Berti!».

Piero: «E canteremo con i Pooh, saremo quasi una squadra di calcio!».

Gianluca: «Ci teniamo a dire che siamo tre cantanti, non solo tre tenori. Ma ovviamente riproporremo anche i nostri classici».

Piero: «Apriremo lo show con “Granada” ma in versioni diverse: classica, soul e pop, tre come le nostre personalità».

Sul palco con voi ci sarà Federica Panicucci.

Piero: «Quando abbiamo ideato questo gala, abbiamo pensato a una figura femminile che ci aiutasse a mostrare piccole caratteristiche del nostro carattere. Non potevamo farci le domande a vicenda o autocelebrarci. Quando è venuto fuori il suo nome, eravamo tutti d’accordo. È corretta ed equilibrata. È la prima volta che lavoriamo assieme a lei».

Vi ha messi in riga?

Piero: «Noi non usiamo il gobbo e non seguiamo un copione, ma gli autori ci danno dei piccoli input a cui legarci. Poi magari cambiamo argomento e improvvisiamo, ma Federica è preparatissima, una grande professionista».

Gianluca: «Mentre provava le luci mi ha chiamato per chiedermi consigli sull’abito. Le ho detto che i nostri avrebbero avuto dei brillantini e così anche lei ha scelto un vestito lungo scintillante. Ci ha messo a nostro agio, abbiamo parlato del più o del meno, era come se fossimo a casa a cantare con gli amici. Federica è stata una bella sorpresa».

“Tutti per uno” era il motto dei tre moschettieri. Il vostro qual è?

Piero: «Non ne abbiamo uno, ma poco prima di andare in scena ci stringiamo sempre le mani e ci guardiamo negli occhi. La cosa bella è che ci incoraggiamo a vicenda, soprattutto se uno di noi è meno carico o ha un momento di sconforto come è successo a me ieri sera: arrivato agli ultimi quattro brani ero stanco mentalmente. Tra pioggia e umidità, vedevo il pubblico soffrire e ci stavo male. Abbiamo cantato 32 brani per oltre tre ore sotto l’acqua. Non ce la facevo più ma Ignazio mi ha incoraggiato. L’unione è la nostra grande forza».

Qual è la vostra routine a Verona?

Gianluca: «Anche in questo siamo diversi. Come Piero io mi alzo presto, mi alleno sempre e mangio sano, ma lui ama avere tutto sotto controllo, è preciso e non si riposa un attimo. Ignazio invece è genio e sregolatezza».

Piero: «Mi alzo alle 7.30, mi alleno (ho chiesto una cyclette in camera per pedalare 20 minuti prima di andare a letto perché mi sto preparando per la maratona di New York), poi faccio una colazione proteica, rigorosamente da solo e in silenzio perché leggo le notizie al computer. Sono molto organizzato e rispetto gli orari. Prima vivevo con più ansia, ora mi godo il percorso e arrivo sul palco sereno».

Ignazio: «Anch’io prima stavo attento a quello che mangiavo e mi allenavo con costanza. Poi mio papà se n’è andato nel giro di un mese. Non ero preparato. Quando succedono queste cose, cambi. Ora cerco di fare quello che mi fa star bene. Ho la fortuna di fare ciò che mi piace e se una cosa va male, pazienza. Perché farmi problemi o soffrire se piove? Diamo il nostro meglio e basta, domani non sappiamo cosa accadrà. Voglio vivere così, col sole in fronte!».

L’ultima volta che ci siamo visti era nell’ottobre del 2019, per celebrare la raccolta “The best of 10 years”. In questi quattro anni, di cui tre di pandemia, cosa è successo nelle vostre vite?

Piero: «Ci siamo dedicati a noi stessi. A me questo fermo è servito tantissimo per chiarirmi le idee e “settarmi” per il futuro. Ho approfondito i miei studi sull’opera».

Gianluca: «Io ho riscoperto la lettura e ho studiato il pianoforte, oltre a stare con la mia famiglia».

Ignazio: «Anche io ho iniziato a studiare, mi sono appassionato al suono, a come funziona uno studio di registrazione e a come viene prodotta una canzone. Ho passato del tempo con i miei affetti. Per anni siamo stati in mezzo a una bufera di impegni, emozioni e compromessi. È stato importante fermarsi per capire cosa vogliamo fare».

Guardiamo allora al futuro. Cosa vi aspetta dopo queste due serate?

Gianluca: «Stiamo lavorando a un nuovo album. Poi a ottobre concluderemo le date del tour mondiale partito a maggio 2022. Dopo tre anni di fermo, siamo tornati alla grande, senza trascurare nessun continente. Siamo stati ovunque: Australia, Giappone, Sudamerica, Stati Uniti, Europa e ora si è aggiunta anche una data a Petra, in Giordania. Abbiamo fatto più di 100 concerti. È il nostro tour più lungo di sempre. Ci siamo divertiti tanto. Siamo tornati sul palco con una nuova consapevolezza, godendoci ogni istante».

Piero: «Il pubblico per quattro anni ha atteso il nostro ritorno, non ci ha abbandonato. Questa è un’ulteriore conferma dell’affetto della gente».