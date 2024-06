Tutto pronto per il Nameless Festival 2024

Tre giorni di musica in cui si esibiranno, tra gli altri, Annalisa, Angelina Mango, Anna e Tony Effe. Antonella Silvestri







Dal 14 al 16 giugno saranno oltre 100 gli artisti italiani e internazionali che prenderanno parte al “Nameless Festival”, uno degli eventi musicali più attesi dell’estate che si terrà tra i comuni di Annone di Brianza, Molteno e Bosisio Parini. Durante la conferenza stampa che si è tenuta il 12 giugno, gli organizzatori hanno subito comunicato che la serata gratuita prevista per i residenti il 13 giugno è stata annullata a causa del maltempo che ha reso impraticabile parte dell’area. I residenti che avevano ottenuto l’ingresso gratuito riceveranno biglietti a prezzo agevolato.

Per il resto questa è un’edizione che si preannuncia senza precedenti e ricca di novità a partire dai cinque palchi completamente rinnovati: ti: JD Stage, Nameless Tent by Molinari, Live Stage by Garnier Fructis, Red Bull Unforeseen e Heineken The Offline Experience. Il Ceo & Founder Alberto Fumagalli ha dichiarato: «Siamo alla decima edizione in 12 anni. Siamo partiti da Lecco con un piccolo palco, or are abbiamo cinque su un’area grandissima. Questo sarà il Nameless più bello. Il nostro obiettivo non inseguire la grandezza ma la bellezza».

La manifestazione si conferma ancora una volta un evento poliedrico, capace di offrire una gamma musicale unica che va dall'elettronica al rap, dal pop alla latin music, soddisfacendo i gusti di ogni tipo di pubblico e permettendo di scoprire nuovi artisti. Tante sono le novità in serbo per i partecipanti. Il festival, sempre attento alle esigenze del pubblico, ha scelto di abolire il sistema dei token, che aveva introdotto per primo in Italia, per consentire acquisti più rapidi e semplici tramite smartwatch, smartphone o carte di pagamento. Questa evoluzione, resa possibile grazie alla partnership con Crédit Agricole Italia, mira a ridurre al minimo le code.

Inoltre quest’anno l'acqua sarà distribuita gratuitamente attraverso apposite postazioni dove i partecipanti potranno riempire le proprie borracce, un passo significativo verso la riduzione dell'impatto ambientale. Ulteriore novità di questa edizione è l'accesso gratuito alle aree di parcheggio, ridisegnate per migliorare la raggiungibilità dell’evento.

In questa edizione, la kermesse ha deciso di esplorare un nuovo lato della sua personalità, aggiungendo un tocco di irriverenza e ironia. Questa novità è rappresentata dalla creazione dell’Intrashttenistage, un’area nata dalla sinergia con Riccardo Mortelliti, founder della popolare e seguitissima pagina Intrashttenimento 2.0. L’Intrashttenistage si preannuncia come un vero e proprio epicentro di divertimento e creatività. Sabetti (@sabwayroll) sarà host dell’area accogliendo ospiti e artisti che si esibiranno sul palco. Tra i vari performer spicca Ruggero de I Timidi…

RADIO 105 è radio ufficiale del festival e coinvolgerà, attraverso collegamenti on air e attività digital e social, tutto il mondo 105.

I talent della radio saranno host di due palchi: Mariasole Pollio e Lodovica Comello si alterneranno alla conduzione sul JD Stage, mentre Moko presenterà gli artisti del Live Stage by Garnier Fructis.