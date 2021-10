Tutto quello che dovete sapere sul nuovo digitale terrestre

Dal 20 ottobre la grande rivoluzione digitale europea interesserà milioni di apparecchi nei prossimi mesi Antonio de Felice







Dal 20 ottobre avete notato qualcosa di strano nel vostro televisore? Sono spariti dei canali? Sono le conseguenze della grande rivoluzione digitale europea che interesserà milioni di apparecchi nei prossimi mesi. Nove reti della Rai (Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai Premium, Rai Gulp, Rai Yoyo, Rai Storia, Rai Sport+HD e Rai Scuola) e sei reti di Mediaset (TgCom24, Mediaset Italia 2, Boing Plus, Radio 105, R101 TV e Virgin Radio TV) hanno infatti cambiato tecnologia video passando a una definizione più alta.

A partire dal 20 ottobre, dopo aver risintonizzato i canali del televisore, se non vedete più queste reti dovrete acquistare un apparecchio nuovo o un decoder esterno. E non finisce qui: da gennaio 2023 partirà la seconda fase. Volete verificare se il vostro televisore è già predisposto per quella data? Cercate i canali 100 e 200: se non li trovate, anche in questo caso dovrete acquistare un nuovo televisore o un decoder. Se li trovate, non dovete fare niente.

Per fortuna, sono disponibili due incentivi. Con il ”Bonus tv decoder”, riservato alle famiglie con Isee sotto ai 20 mila euro, sono a disposizione 30 euro per acquistare un tv o un decoder. Con il ”Bonus rottamazione tv”, invece, c’è uno sconto del 20% sull’acquisto di un tv nuovo fino a un massimo di 100 euro rottamandone uno vecchio (comprato però prima del 22 dicembre 2018). I due bonus sono cumulabili, l’elenco dei televisori e dei decoder per i quali è possibile chiedere le agevolazioni lo trovate sul sito nuovatvdigitale.mise.gov.it.