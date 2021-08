Tv8: i programmi del pomeriggio dell’autunno 2021

Dal 1° settembre arrivano "Vite da copertina" con Elisabetta Canalis, "Alessandro Borghese Piatto Ricco" e "Guess my age" con Max Giusti Alessandro Borghese Redazione Sorrisi







Riparte dal 1° settembre prende il via la nuova stagione del pomeriggio di Tv8. Nuovi volti, nuovi format, nuovi programmi per tre ore di programmazione in prima tv.

Alle 17.30 si parte con “Vite da copertina” in una versione tutta nuova che riporta in televisione Elisabetta Canalis, il testimone poi ci aspetta un nuovo format con Alessandro Borghese e Gennaro Esposito alle 19.30 “Alessandro Borghese Piatto Ricco”, alle 20.30 è la volta di “Guess my age – Indovina l’età”, quest’anno condotto da Max Giusti.

"Vite da copertina"

“Vite da copertina” segna il ritorno in tv di Elisabetta Canalis sul piccolo schermo, racconta la vita dei personaggi famosi: dalle mete delle vacanze estive dei vip alle hit estive, passando per i social di Chiara Ferragni e Fedez, ma anche focus su divi come Nicole Kidman, le star uscite da X Factor e le star di Hollywood cadute in disgrazia.

“Alessandro Borghese Piatto Ricco”

“Alessandro Borghese Piatto Ricco” è un nuovo format ideato da Banijay Italia che vede al fianco dello chef Gennaro Esposito. Una gara tra tre cuochi amatoriali provenienti da tutta Italia, in cui si può bluffare, ma è fondamentale avere nervi saldi.

“Guess my age – Indovina l’età”

“Guess my age – indovina l’età” torna con una grandissima novità. A sostituire Enrico Papi alla conduzione c’è Max Giusti, i concorrenti tornano a cercare di indovinare l’età di sette sconosciuti, ogni puntata saranno aiutati da un personaggio celebre: Diletta Leotta, Maddalena Corvaglia, Pupo, Mara Maionchi, Alessandro Borghese, Alessio Sakara, Gianmarco Tognazzi, Lodovica Comello.