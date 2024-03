Un posto al sole, le trame dal 1° al 5 aprile 2024

Preoccupati per Otello che non risponde al telefono, Michele e Silvia vanno insieme a Indica per vedere se stia bene, ma ad attenderli ci sarà qualcosa di ben più inaspettato di quello che credevano. Viola è dispiaciuta di non passare la Pasquetta con Damiano, che è a casa con Rosa e Manuel. Raffaele con la complicità di Bianca e Jimmy, prepara un pesce d’aprile ai danni del povero Renato, ma riceverà pan per focaccia dalle donne di casa Bruni.