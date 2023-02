Un Telegatto per Gabriele Corsi

Il direttore Aldo Vitali ha consegnato l'ambito premio di Sorrisi nello studio di “Don’t forget the lyrics” Redazione Sorrisi







Il direttore Aldo Vitali ha consegnato il Telegatto a Gabriele Corsi nello studio di “Don’t forget the lyrics - Stai sul pezzo”.

Qui sotto, Daisy, la gattina del conduttore, in posa accanto al Telegatto. «Ha 3 anni, l’abbiamo presa in un gattile» racconta Corsi. «Ora l’abbiamo ribattezzata “TeleDaisy!”»

Gabriele è il protagonista della copertina del numero di Sorrisi in edicola questa settimana e ha commentato così la consegna del premio: «Quando Aldo Vitali, il direttore di Sorrisi, mi ha dato il Telegatto io mi sono commosso. Letteralmente».

Gabriele, è stata un’emozione così grande?

«Eccome! Deve pensare a questo ragazzino di Cinecittà che sfoglia Sorrisi, generalmente a casa della nonna Dada, e che sogna: “Chissà se un giorno parleranno di me sulle pagine di questo giornale”. Oggi vedermi in copertina e addirittura ricevere il Telegatto è qualcosa a cui non riesco a credere».

Trovate l'intervista integrale a Gabriele Corsi nel numero di Sorrisi in edicola dal 28 febbraio.