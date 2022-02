Una campagna solidale per il popolo afghano

Fino al 6 marzo, chiamando il numero 45.588, si può donare per dare un aiuto concreto a milioni di persone in pericolo Lino Guanciale Stefano Gradi







Si chiama “Emergenza Afghanistan: non lasciamoli soli” ed è la campagna solidale promossa dall’Unhcr, l’agenzia Onu per i rifugiati, esupportata da volti noti come, tra gli altri, Elena Sofia Ricci, Alessandro Gassmann, Lino Guanciale.

Quest'ultimo ha dichiarato: «Quanto siamo fortunati, a volte non ci facciamo caso, diamo tutto per scontato. Abbiamo una casa dove tornare ogni sera; quando siamo ammalati possiamo andare dal medico o in farmacia e prendere un medicinale; se abbiamo fame ci basta andare al supermercato o aprire una app dal telefono e farci consegnare direttamente a casa quello che desideriamo. In Afghanistan, milioni di persone sopravvivono invece nell’incertezza, senza sapere dove dormiranno la notte. L’UNHCR sta facendo il possibile per migliorare le condizioni di vita di milioni di persone, uomini, donne e bambini stretti nella morsa della più grave emergenza umanitaria al mondo. Anche noi possiamo aiutarli, facendo una donazione dal 13 febbraio al 6 marzo con sms o una chiamata dal fisso al 45588. Non lasciamoli soli!».

Fino al 6 marzo, chiamando il numero 45.588, si può donare per dare un aiuto concreto a milioni di persone in pericolo.