“Una nessuna centomila” a Verona, la scaletta

La musica come strumento di cambiamento e di speranza per un futuro migliore. Due spettacoli dal vivo, condotti da Amadeus (è la sua ultima presenza in Rai) per sostenere una causa urgente e dare un aiuto concreto alle donne vittime di violenza. Noi di Sorrisi abbiamo avuto avuto il privilegio di assistere alla prima delle due serate, tenutasi all’Arena di Verona sabato 4 maggio (la seconda è stata registrata domenica 5 maggio). Andranno in onda su Rai1 in un’unica puntata mercoledì 8 maggio e saranno trasmesse in contemporanea su Rai Radio2 e su RaiPlay. Attraverso la musica, gli artisti hanno voluto esprimere il loro sostegno alle donne vittime di violenza e sensibilizzare il pubblico sulla necessità di combattere il fenomeno. Fiorella Mannoia, presidente della Fondazione “Una Nessuna Centomila” (che ha costituito assieme a Giulia Minoli, Celeste Costantino e Lella Paladino), è la prima metterci la faccia. E dal palco dell’Arena è arrivato il suo monito: «Dobbiamo convincere le donne che dalla violenza si può e si deve uscire. Cerchiamo di dare un incentivo di coraggio per affrontare questo problema. La nostra è una chiamata alle arti, perché con la musica e la cultura ce la possiamo fare!».

La Mannoia ha poi ricordato l'evento del 2022 a Campovolo che catalizzò l'attenzione di migliaia di persone, portando a un risultato straordinario: la raccolta di ben 2 milioni di euro a favore dei centri anti violenza. Tuttavia, nonostante questo sostegno, il triste bollettino di guerra contro la violenza sulle donne persiste, con solo una minoranza che trova il coraggio di denunciare. Nel corso della serata duetti inediti hanno visto artisti di diversi generi e background unirsi sul palco per interpretare brani celebri e originali. Performance emozionanti che hanno reso l'evento un momento di celebrazione e condivisione, ricordando a tutti il potere unificante della musica e dell’arte.

Sul palco sono saliti: Alessandra Amoroso, Annalisa, Samuele Bersani, Big Mama, Brunori Sas, Elodie, Emma, Niccolò Fabi, Achille Lauro, Ermal Meta, Fiorella Mannoia, Francesca Michielin, Fabrizio Moro, Mahmood, Noemi, Piero Pelù, Giuliano Sangiorgi, Tananai, Paola Turci. Tra i grandi nomi annunciati per la serata, c'era anche Ornella Vanoni, che avrebbe dovuto esibirsi con il brano "L'appuntamento", ma non ha potuto per motivi di salute. Attraverso un video pubblicato sui social ha spiegato che, dopo due concerti agli Arcimboldi di Milano, ha preferito rimanere a casa per riposarsi. Nonostante la sua assenza, ha inviato un caloroso augurio a tutto il cast, dimostrando il suo sostegno per l’evento.

Nella serata speciale all’Arena non è mancato un momento di grande impatto emotivo e di riflessione. Gli attori Anna Foglietta e Massimiliano Caiazzo hanno portato in scena una drammatica rappresentazione, mettendo in luce gli oscuri risvolti delle relazioni nate online. L'intervento dei due attori ha portato alla luce una realtà spesso nascosta e sottovalutata: gli atteggiamenti nocivi e le dinamiche abusive presenti sul web. Hanno interpretato due persone che si conoscono online, le cose prendono però una piega negativa, evidenziando il rischio di manipolazione e violenza che si cela dietro lo schermo. Hanno sottolineato l'importanza di essere consapevoli di tali comportamenti e di segnalarli alle autorità competenti, invitando tutte le donne e gli uomini a non sottovalutare gli atteggiamenti sbagliati e a rivolgersi ai centri anti violenza per chiedere aiuto e supporto.

Paola Turci ha dato voce alla testimonianza toccante di Carla, una delle tante donne che hanno subito violenza ma che hanno trovato il coraggio di reagire. Attraverso le sue parole il pubblico ha potuto comprendere l'importanza fondamentale del supporto delle operatrici anti violenza. Carla ha raccontato come, grazie al loro sostegno, abbia ritrovato fiducia in se stessa e nel proprio corpo, imparando che nessuno può toccarla senza il suo consenso. La sua testimonianza ha trasmesso un messaggio di speranza e forza, dimostrando che è possibile ripartire e ricostruire la propria vita dopo avere vissuto situazioni di abuso e violenza. Prima dell’esibizione finale dei protagonisti della serata sulle note di “Nessuno mi può giudicare”, Caterina Caselli, presente tra il pubblico, ha lanciato un appello sentito e appassionato. L’artista e produttrice discografica ha sottolineato l'importanza cruciale dei centri accoglienza e dei servizi dedicati alle donne vittime di violenza. Ha evidenziato come questi luoghi siano fondamentali per offrire protezione, sostegno e assistenza alle donne in difficoltà, sottolineando l'importanza di supportarli e sostenerli affinché possano continuare a svolgere il loro prezioso lavoro.

Come donare

Parallelamente al concerto, la Fondazione Una Nessuna Centomila (nata nel 2022 e ispirata proprio da un evento live che le ha dato il nome) lancerà una campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi dal 3 all'11 maggio. Durante questi giorni, chiunque desideri contribuire a questa causa potrà farlo con un semplice gesto: inviando un sms o effettuando una telefonata al numero 45580. È un modo per coinvolgere tutti, dimostrando che anche piccoli gesti possono fare la differenza.

La scaletta della serata