Una vita, le trame dal 23 al 27 dicembre 2019

La truffa ai danni di Rosina e Susana viene sventata. Samuel organizza un rinfresco per chiedere a Lucia di sposarlo, ma durante la festa Celia ha un malore.

martedì 24 dicembre

La risposta di Lucia rimane in sospeso a causa del malessere di Celia. Felipe non riesce a trovare un medico libero e la preoccupazione per la donna è forte.