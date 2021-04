Uno Speciale TG5 per Bud Spencer

Il Biscione ricorda Carlo Pedersoli nel quinto anniversario della scomparsa con “Bud, eroe gentile dalle mille vite!”. Bud Spencer e Terence Hill Lorenzo Di Palma







Sabato 10 aprile, in seconda serata e nel quinto anniversario della scomparsa, Canale 5 con l’approfondimento della sua testata diretta da Clemente Mimun ricorda Carlo Pedersoli, in arte Bud Spencer, con una puntata di Speciale TG5 chiamata Bud, eroe gentile dalle mille vite!.

Bud Spencer, al quale Berlino proprio in questi giorni ha dedicato un museo, è stato campione di nuoto e pallanuoto e il primo italiano sceso sotto il minuto nei 100 metri stile libero. Ha partecipato a due Olimpiadi ed è diventato un attore campione di incassi, popolare in tutto il mondo. È stato musicista, pilota, ha guidato aerei, elicotteri, rimorchiatori, ha fondato una compagnia di spedizioni aeree. Ha sposato il suo amore della giovinezza, Maria, figlia del produttore della Dolce vita Peppino Amato. Ed è stato soprattutto un uomo di famiglia, un marito e un padre. Il suo ultimo personaggio è stato il detective-chef de I delitti del cuoco, serie realizzata per Canale 5.

Lo speciale, affidato ad Anna Praderio, ricorda e racconta Carlo Pedersoli attraverso le voci dei suoi tre figli Giuseppe, Diamante e Cristiana, Terence Hill, Carlo Verdone, Leonardo Pieraccioni, Guido e Maurizio De Angelis e Russell Crowe, fan dichiarato di Bud e Terence.