“Unomattina estate”, la parola a Greta Mauro

Ogni giorno (fino al 6 settembre) ci accoglie su Rai1 nel salotto di "Unomattina estate", dove affianca Alessandro Greco. A lei, Greta Mauro, il compito di introdurci nei fatti di attualità quotidiani, con approfondimenti, interviste e collegamenti.

Greta, non comincia ad avvertire un po’ di stanchezza?

«Avverto soprattutto la mancanza di sonno. Fatico ad alzarmi presto la mattina, anche se la sera vado a dormire presto».

Cosa le manca di più?

«Sono una patita del mare, perciò ogni settimana aspetto il weekend quando posso godermelo. E poi mi mancano i miei figli. Sono una mamma con la “M” maiuscola, molto protettiva, e cerco di trascorrere più tempo possibile con loro».

Quali sono i temi che le interessano di più in questo periodo?

«Mi appassiona molto la politica americana, mi dà adrenalina perché è una sfida raccontare un argomento difficile in modo semplice. E poi è la prima volta che parlo di cronaca nera e mi piace sperimentarmi su cose nuove».

Le sfide non le mancano. In autunno tornerà su Rai3 con la "Biblioteca dei sentimenti", in onda tutto l’anno...

«Sono felicissima perché ha avuto un grande riscontro e lavoro con Maurizio de Giovanni, bravissimo scrittore e uomo sensibile: tra noi c’è grande sintonia».

Un libro del cuore?

«"Le notti bianche" di Dostoevskij. Per l’ambientazione, il mistero, la profondità, il rapporto commovente tra i due protagonisti».

E il sentimento che più le appartiene?

«La paura, ma ho imparato a gestirla ed è diventata il motore che mi spinge a non fermarmi, ad assecondare la curiosità, la voglia di esplorare».