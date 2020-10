«Unstoppable – Fuori controllo»: cast, trama e trailer

Foto: Chris Pine e Denzel Washington in una scena

04 Ottobre 2020 | 11:00 di Alberto Rivaroli

«Unstoppable - Fuori controllo» è uno dei film più spettacolari degli ultimi anni. Diretto da Tony Scott (fratello di Ridley e maestro del cinema d'azione), è interpretato da Denzel Washington e Chris Pine, nei panni rispettivamente di un esperto macchinista e di un capotreno al suo primo giorno di lavoro. All'inizio l'affiatamento tra i due lascia molto a desiderare, ma poi tutto cambia: infatti la coppia deve dare il meglio di sé per cercare di evitare una catastrofe. Dopo l'errore di un macchinista, che poi in preda al panico è saltato giù, un treno carico di rifiuti altamente tossici corre a tutta velocità senza guida: se dovesse ribaltarsi nei pressi di un centro abitato, le conseguenze per la popolazione sarebbero terrificanti...

Il film si ispira a una vicenda realmente accaduta nel 2001 nello stato americano dell'Ohio, e sfrutta alla perfezione l'abilità tecnica del regista e il fascino dei due interpreti principali. Il risultato è una grande avventura che appassiona e diverte.