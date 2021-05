“Uomini e Donne”: la scelta di Giacomo Czerny. Ecco com’è andata

Il 24 maggio l'ultimo tronista della stagione si è dichiarato alla corteggiatrice preferita Alessandro Alicandri







Nella puntata del 24 maggio l'ultimo dei tronisti di questa parte di stagione, Giacomo Czerny, ha fatto la sua scelta dal trono di “Uomini e donne”. La persona che ha deciso di continuare a frequentare al di fuori delle telecamere è Martina Grado. Ecco com'è andata.



All'inizio della puntata, ha ringraziato Maria De Filippi e il programma con queste parole: “È stata veramente un'esperienza bella e intensa ma posso dire adesso anche se nel mentre è stato un po' "pesante” perché mi sono rapportato con loro due, due persone alle quali tengo a prescindere da quella che sarà la mia scelta. Mi ha fatto tornare a quando ero più piccolo.... al dover aspettare del tempo per ricevere una risposta. Oggi siamo abituati a avere tutto subito, invece questo percorso ti obbliga a dire...un attimo, aspetta”.



A Carolina, una delle due "pretendenti” arrivate in fondo all'esperienza, ha detto: “Io alla fine ho dovuto ascoltare il mio cuore, la mia testa, il mio corpo. Non è una questione che una va bene e l'altra non va bene. Mi sono chiesto dove volessi andare, sapendo che le strade che avevo di fronte erano completamente diverse. Alla fine quando ho pensato una strada non la pensavo con te”. E ancora "Arrivato in fondo penso a un'altra persona e mi dispiace”. Lei ha reagito molto male, perché Carolina era piuttosto innamorata: si è mostrata delusa.



“Ci sono stati dei giorni in cui non riuscivo a non pensarti e negli ultimi giorni non ho mai smesso di pensarti” ha detto a Martina tra le lacrime. “Non ho mai smesso di pensare che tu potessi bussare alla mia porta, non ho mai smesso di crederci un secondo, forse non sono io che scelgo te, ma sei tu che scegli me. Perché mi hai insegnato tanto e io ho una voglia matta di stare con te”. La risposta di Martina è stata un sì.