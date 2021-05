“Uomini e Donne”: la scelta di Massimiliano Mollicone. Ecco com’è andata

Chi ha voluto al suo fianco il modello per vivere il suo giovane amore? Il racconto della puntata del 13 maggio Alessandro Alicandri







Accento romano a fior di pelle, un carattere complesso ma buono, un ragazzo timido che cercava una donna forte e l'ha trovata. La scelta del tronista Massimiliano Mollicone è Vanessa Spoto. La puntata del 13 maggio di “Uomini e Donne” è stata ricca di emozioni e il più emozionato di tutti era proprio Massimiliano, che in realtà non aveva mai nascosto, nonostante quel suo fare schivo, i suoi sentimenti.



A Eugenia, l'altra corteggiatrice arrivata fino in fondo all'esperienza (molto divisiva con il suo carattere esplosivo) lui le ha detto "Spero che tu possa trovare nella tua vita una persona che valga almeno la metà di quello che vali te”. Eugenia forse aveva già capito che le cose non sarebbero andate come voleva perché tra le lacrime, prima della scelta, gli aveva augurato il meglio. “Spero che con questa scelta tu possa essere felice, perché te lo meriti” ha detto la corteggiatrice.



Alla richiesta finale di un abbraccio, Eugenia ha rifiutato. A Vanessa, con molta fatica invece ha detto: «Soprattutto nell'ultima settimana, quando ho organizzato l'ultima esterna, ho pensato troppo. Ma l'unico pensiero che avevo era: "Perché non scelgo Vanessa?". Ti andrebbe?». Vanessa ha risposto di sì.