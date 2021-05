Uomini e Donne: la scelta di Samantha Curcio. Ecco com’è andata

Il 10 maggio la tronista campagna sceglie l'uomo di cui è innamorata Alessandro Alicandri







Era da tempo già nell'aria e gli occhi di Samantha Curcio, inizialmente schivi, tradivano molto bene i suoi sentimenti per Alessio Ceniccola. Il giovane corteggiatore “rosso” di Uomini e Donne ha conquistato la bella ragazza di Sarpi. Rimane deluso invece l'altro corteggiatore, Bohdan. “Aspettavo questo momento da tanto, forse da sempre” dice in studio parlando con Maria De Filippi. “Sono sempre stata sincera in questo percorso prendendomi tante critiche, ma non me ne frega nulla. Se sei una persona sincera e onesta non devi avere paura di nessuno.”. “Se non fossi stata certa nel mio cuore, oggi non sarei qui” ha detto. prima del fatidico momento.

"Per me non è facile, per niente. È una delle cose più difficili che mi trovo a fare nella vita” dice Samantha di fronte ad Alessio "non faccio nessun excursus di quello che siamo stati perché basta guardarci negli occhi. Dal provino ho capito che tipo di animo potevi avere. Io devo avere il coraggio oggi di fare una prima vera dichiarazione d'amore. E per me non sai quanto è difficile, non te lo immagini, sei il primo uomo che mi ha fatto sentire bella, sei il primo uomo che mi ha fatto sentire una principessa, sei il primo uomo che mi ha fatto sognare la favola che cercava, se il primo uomo al quale penso quando mi sveglio”· Lui, ha risposto di sì.



A Bohdan invece ha detto: "Ti trovo dispotico, arrogante e non sincero. Grazie a questo tuo venire fuori in questa settimana ho maturato che non voglio amare sotto ricatto, non riesco a amare un uomo così egoista. Sei stato estremamente egoista con me e questo non va bene solo per me, ma per nessuna donna”.