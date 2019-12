Valentina Parisse è tra i giudici di “All together now”

Un bel ritorno sugli schermi di Canale 5 per la giovane cantante e autrice che è stata riconfermata in qualità di giudice per la seconda stagione del programma musicale di Canale 5

19 Dicembre 2019 | 17:40 di Redazione Sorrisi

Un bel ritorno sugli schermi di Canale 5 per Valentina Parisse: la giovane cantante e autrice è stata riconfermata in qualità di giudice per la seconda stagione di “All Together Now”. Insieme ad altri esperti del mondo della musica e volti noti dello spettacolo, Valentina è chiamata a valutare le performance dei concorrenti, scelti dal direttore artistico e regista Roberto Cenci.

«Fare parte di un gruppo di lavoro così bello e divertente ha reso questa esperienza ancora più preziosa per me!» ha dichiarato. «Il mio ringraziamento va a Roberto Cenci, Michelle Hunziker, J-Ax, a tutti i colleghi del Muro e a tutte le persone che hanno reso possibile questa avventura. Fare Musica assieme ci arricchisce, ogni volta di più!!!».

Fare musica ovunque, anche in tv, è una grande soddisfazione per la cantante che ha iniziato la sua carriera con il raffinato disco “Vagabond” nel 2011. Dopo l’esperienza di “All Together Now”, Valentina Parisse si concentrerà sulla definizione del prossimo album, in uscita nel 2020.