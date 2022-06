Vampiri e cacciatori di vampiri: 10 film e serie tv da vedere in streaming

Tratto da un manga giapponese di Matsuri Hino, la serie d'animazione in due stagioni (2008-2009) racconta di Yuki, una fanciulla che insieme al miglior amico Zero è incaricata di fare da guardiana in un'Accademia dove studiano di giorno gli esseri umani e di notte vampiri di sangue puro, capitanati dall'affascinante Kaname. Proprio Zero è il "guerriero vampiro" del titolo: odia i succhiasangue perché hanno massacrato la sua famiglia e odia se stesso perché si sta trasformando in uno di loro, impossibilitato a resistere alla sete di sangue. Nonostante ciò, giura di diventare, come i suoi genitori prima di lui, un infallibile cacciatore di vampiri.

Su Netflix, Prime Video