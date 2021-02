Verissimo: gli ospiti di sabato 27 febbraio

Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, Flora Canto ed Enrico Brignano e gli altri ospiti Silvia Toffanin Credit: © Verissimo Redazione Sorrisi







Non ci sarà solo la presentazione “ufficiale” delle opinioniste dell'Isola dei Famosi nell’appuntamento con Verissimo di sabato 27 febbraio alle ore 16 su Canale 5. Infatti oltre a Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, pronte a indossare la nuova veste di opinioniste, il parterre degli ospiti è come sempre affollato.

Silvia Toffanin partirà con Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez che ripercorreranno la loro storia d'amore. Sempre dal Grande Fratello Vip arriveranno poi Giulia Salemi e Andrea Zenga, che sarà in studio con la madre Roberta Termali e il fratello Nicolò, per parlare della sua esperienza nella casa più spiata d'Italia e del suo rapporto speciale con Rosalinda Cannavò, nato proprio all'interno della casa.

Quindi Flora Canto ed Enrico Brignano racconteranno a Verissimo la gioia di diventare presto genitori bis: “In questo periodo storico così difficile avevamo voglia di belle notizie e di regalarci un qualcosa che migliorasse la vita a noi e a Martina", aveva scritto Flora in un post su Instagram.

La guerra, la fuga sul barcone, la perdita del fratello e il sogno realizzato di giocare a calcio in Italia. Il calciatore Cherif Karamoko, che ha debuttato nel 2019 in serie B nel Padova, racconta per la prima in televisione, a Verissimo, la sua storia di dolore e riscatto.

Infine sarà ospite anche Ivana Spagna, che ripercorrerà la sua vita e la sua lunga carriera.