Vi ricordate le sigle dei programmi storici della tv?

La prima versione della sigla del quiz di Mike Bongiorno non era cantata e aveva un diverso motivo strumentale. Dal 1995 cambia del tutto e diventa un brano pop scritto da Luca Orioli e interpretato da Moreno Ferrara (autore di un inno ufficiale del Milan) e Silvio Pozzoli, noto negli Anni 80 per i suoi brani disco dance. “Gira la ruota” è famosa ancora oggi: quando una persona non riesce a farsi venire in mente una parola (come accadeva spesso nel gioco) si intona ironici quella sigla.