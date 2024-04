Viaggi nello spazio: 7 film e serie tv

Dalle ultime novità ai grandi classici: non è mai troppo tardi per recuperare (o per rivedere) un titolo fondamentale per la fantascienza, non soltanto televisiva. Le spedizioni stellari della flotta USS Enterprise guidata dal capitano Kirk (William Shatner) col fido ufficiale Spock (Leonard Nimoy) sono "partite" nel 1966 (con quella che è stata ribattezzata The Original Series) e, tra remake, reboot e adattamenti cinematografici, non si sono mai più fermate.

