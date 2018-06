E3 2018: da PES 2019 a Call of Duty: Black Ops IIII

18 Giugno 2018 | 17:12 di Paolo Paglianti

Dopo l’abbuffata di conferenze e presentazioni, diamo un’occhiata ai migliori giochi presenti sullo showfloor del Convention Center di Los Angeles. Ecco la nostra personale Top 10 dei titoli da non perdervi tra quelli di cui non abbiamo parlato negli articoli sulle conferenze!

Per un veloce “ripasso”:

PES 2019 La preparazione per il consueto derby autunnale con FIFA 19 è appena iniziata, e PES 2019 mostra le sue carte per la più emozionante sfida calcistica (simulata) dell'anno. Certo, aver perso la Champions League, che dalla prossima stagione si aggiunge al ricco menu del videogame di Electronic Arts è un brutto colpo, ma Konami sta lavorando duramente per rifinire un PES ancora più bello da vedere e da giocare. La notizia che uscirà per la prima volta solo per PC, PS4 e Xbox One, rinunciando alla compatibilità con Xbox 360 e PS3 deve renderci felici, perché vuol dire che finalmente spingerà sulle console più recenti. Arriva il 30 agosto.

Hitman 2 L’assassino più letale e con più immaginazione al mondo torna in nuovo capitolo pieno di potenziali e ignare vittime. Questa volta, niente “episodi” come nella precedente esperienza, ma un videogame classico che comprende tutte le nuove avventure dell’Agente 47. Si parte da Miami, come potete vedere nel trailer qua sopra, e si gira per mezzo mondo, facendo fuori gli obiettivi nei modi più inventivi e con le armi più strampalate – compresi pesci e padelle! Gli omicidi su commissione iniziano il 13 novembre, su Xbox One, PS4 e PC.

Total War: Three Kingdoms Uno dei giochi di strategia più spettacolari torna con un’ambientazione davvero affascinante. Dopo aver esplorato quasi ogni angolo della storia europea, da Roma a Napoleone, Total War parte per l’estremo Oriente per raccontare l’epico periodo dei Tre Regni, un impero che ha dominato la Cina grossomodo al tempo dell’Impero romano, intorno al 200 dC. Arriverà solo per PC nella primavera del 2019.

Sable Sembra un fumetto, di quelli disegnati bene: e sia chiaro, per noi questo è un complimento con l’iniziale maiuscola. Sable è uno dei giochi più originali che ci è capitato di vedere in questo E3, una avventura da graphic novel ambientata in un enigmatico deserto, per di più su una hover bike. Colonna sonora da urlo e stile grafico da mascella sul pavimento lo hanno entrare immediatamente nella top 10 dei titoli che attendiamo di più. Dovremo aspettare l’anno prossimo, quando arriverà per PC, PS4 e Xbox One.

The Sinking City Un gioco che sprizza da tutti i pori e da ogni tentacolo il fascino dell’universo contorto e oscuro di Lovecraft. The Sinking City è un’avventura “hard boiled”, un’investigazione dai toni dark: siamo negli anni ’20, e dovrete esplorare la città di Oakmont, nel New England, proprio nel momento in cui sta vivendo una drammatica quanto inusuale inondazione. Misteri, follia dilagante e mostri da incubo vi aspettano dietro ogni angolo e in ogni tombino: arriva per PC (e probabilmente anche per console) a marzo 2019.

My Friend Pedro – Blood, Bullets, Bananas Quentin Tarantino sarebbe fiero di questo videogame dove il numero di morti ammazzati raggiungerà verosimilmente le tre cifre nelle prime tre ore di gioco. Il protagonista è una specie di castigatore mascherato (ricorda un po’ Deadpool) che scatena il suo folle desiderio di distribuire piombo fuso e ultra violenza sui manipoli di nemici. Sembra un platform, ma è un gioco di sparatorie dal ritmo serrato: esce a inizio 2019 per PC e Switch.

Call of Duty: Black Ops IIII Il primo Call of Duty della storia dei videogiochi a non avere la campagna single player. Notizia che un po’ ci dispiace, perché eravamo legati all’appuntamento fisso autunnale e le sue battaglie single player, dalla Seconda Guerra Mondiale alle guerre moderne e future. Ma non disperiamoci: oltre al classico multiplayer e agli scontri con gli zombi, arriva la modalità Battle Royale, tipica dei giochi di moda in questi mesi come PlayerUnknown’s BattleGround e Fortnite, quindi ci sarà da divertirsi comunque! Arriva il 12 ottobre per PS4, Xbox One e PC.

Jupiter and mars La civilità umana è caduta e scomparsa, seppellita da tonnellate di acqua: toccherà a voi, nei panni di due delfini (i Jupiter e Mars del titolo) esplorare le profondità degli oceani e scoprire la storia che gli Elder, una “tribù” di cetacei, vuole raccontarvi sul passato del mondo. Affascinante, originale e onirico: arriva solo per PS4 (anche in versione VR) entro la fine del 2018.

Concrete Genie Chi ha detto che i videogame sono solo sparatutto? Concrete Genie vi mette nei panni di un ragazzino bersagliato dai bulli in una città grigia e quasi disabitata, che scopre che i suoi graffiti urbani possono prendere vita e ricolorare i palazzi e le strade in disfacimento. Arriverà entro la fine del 2018, solo per PS4.

Kingdom Hearts III Il cross over tra Final Fantasy e Disney sta tornando! Dal prossimo 29 gennaio potremo avventurarci di nuovo nel magico mondo in cui Pippo, Paperino e Topolino incontrano i personaggi dalle spade smisurate in questo action RPG davvero originale. Novità di questo capitolo, l’arrivo degli universi Pixar, tra cui Frozen, Big Hero 6 e Toy Story!

