E3 2018: le novità della PlayStation, da The Last of Us 2 a Spider-Man

12 Giugno 2018 | 12:00 di Paolo Paglianti

La guerra tra console, secondo Sony, si combatte a suon di esclusive: l’E3 2018 non è un’eccezione e infatti, durante il suo show, il colosso giapponese ha mostrato tanti titoli che arriveranno solo per la sua PlayStation 4. Oltre ai già visti The Last of Us Part II e Spider-Man, scopriamo quali esclusive arriveranno nei prossimi mesi, a partire dal primo trailer di gameplay del magnifico e cinematografico Death Stranding.

The Last of Us Part II Uno dei migliori giochi mai realizzati per PS4 sta per tornare: dopo l’annuncio dell’anno scorso, nel trailer qui sopra potete vedere il gioco vero, con la protagonista che si aggira furtiva nel mondo del dopo-catastrofe e fa fuori una nutrita schiera di nemici in combattimenti violenti e senza quartiere. Purtroppo, non è ancora chiaro quando arriverà, ma secondo noi non succederà prima del 2019.

Deraciné Un gioco sovrannaturale da From Software, i creatori di Bloodborne. Da Microsoft hanno annunciato Sekiro – Shadows Die Twice, mentre da Sony mostrano il loro thriller per la realtà virtuale in cui impersonate uno spirito evocato da una ragazzina. Abbiamo già i brividi!

Ghost of Tsushima Non solo seguiti eccellenti: il Giappone feudale è il protagonista di Ghost of Tsushima, titolo originale di Sony in arrivo nel 2019. Realizzato dagli autori di InFamous, è ambientato durante l’invasione mongola del Sol Levante e quindi è lecito aspettarsi tonnellate di duelli a fil di katana. La grafica è davvero da Oscar!

Death Stranding Il nuovo gioco di Hideo Kojima, l’autore di Metal Gear Solid, sta prendendo forma. Nel trailer qui sopra potete finalmente vedere il gioco in azione, insieme a nuovi protagonisti (tra cui la “Donna Bionica” Lindsay Wagner e Lea Seydoux vista in Adele). Purtroppo, non è stato svelato quando sarà disponibile, sappiamo per esperienza che i videogame di Kojima escono “quando sono pronti”.

Marvel’s Spider-man Potrebbe essere il miglior videogame su un eroe dei fumetti dopo la fortunata serie di Batman: ci si lancia tra i grattacieli di New York appendendosi alle ragnatele, si combatte contro i villain (finalmente, nel video, ne vediamo qualcuno) e si chiacchiera un sacco, come nel film (o nel fumetto). E ci sono anche i “sensi” di ragno che avvisano quando arrivano colpi inattesi. Visivamente, uno spettacolo: arriva il prossimo settembre.

Control Dagli autori di Max Payne e Quantum Break (esclusiva Xbox di qualche anno fa), arriva Control: il vostro alter ego è Jesse Faden, la direttrice del dipartimento del Controllo, la prima linea contro le minacce sovranaturali. Il trailer, a metà tra un film horror e Inception, è molto promettente: rimarremo senz’altro sintonizzati.

Trover saves the Universe Colorato, spassoso e anche in realtà virtuale. Dall’autore di Rick & Morty, arriva questo delizioso gioco d’avventura che – dal primo, breve trailer a base di elettrocuzione nella vasca da bagno – sembra conservare intatto lo spirito e lo humour “adulto” di Rick & Morty. Arriverà a inizio 2019.

I titoli VR Continua la scommessa di Sony nel mondo della Realtà Virtuale: nel video qui sopra potete vedere i titoli in arrivo per il vostro visore, da Doom VR ai ganci in prima persona di Creed. I nostri preferiti sono lo sparatutto Firewall e il “gioco delle spade laser” Beat Saber.

