“Vinci subito con Sorrisi”, Luca Argentero vi aspetta a teatro

L’attore riparte in tournée con un monologo su tre grandi sportivi che hanno fatto sognare generazioni di italiani Luca Argentero Credit: © Fabio Lovino Solange Savagnone







Prepariamoci a salutare Andrea Fanti, l’ex primario di “Doc Nelle tue mani” interpretato da Luca Argentero. Giovedì 17 marzo andrà in onda l’ultima puntata della serie prodotta da Lux Vide, ma la speranza è che sia solo un arrivederci. Infatti, come ci aveva anticipato l’attore a dicembre: «Questa fiction è sempre stata immaginata su tre stagioni, ma anche se avessero già iniziato a scrivere la sceneggiatura della terza, non credo che le riprese inizierebbero prima del 2023». Nell’attesa, consoliamoci: Luca non scompare.

A fine marzo ripartirà con la tournée dello spettacolo scritto con Edoardo Leo, che ne cura anche la regia: “È questa la vita che sognavo da bambino?” (e noi vi regaliamo i biglietti per assistere alla data di Milano, vedi sotto). Un monologo nel quale Argentero racconta le storie di tre grandi sportivi che hanno fatto sognare intere generazioni di italiani.

Si tratta di Luisin Malabrocca, che nel dopoguerra “scoprì” il valore della “maglia nera”, quella destinata all’ultimo arrivato al Giro d’Italia; dell’alpinista Walter Bonatti e del campione di sci Alberto Tomba: «Sono personaggi che mi hanno suggestionato da bambino e che credo simboleggino bene il coraggio che serve per fare le scelte meno convenzionali» ha detto Argentero. Presentando lo spettacolo, che ha debuttato nel dicembre 2018, l’attore aveva spiegato: «L’idea di Edoardo, che io condivido, era quella di provare a raccontare storie, che è il mestiere che facciamo: io da attore e lui da regista e attore. Una forma di espressione originale ed efficace che permette a persone che magari vengono a teatro perché semplicemente ci sono io, e non perché porto Shakespeare o Pirandello, di riappropriarsi dello spazio del teatro».

Ma non è finita. Dal 13 aprile, in streaming su Disney+, Luca Argentero sarà tra i protagonisti della serie “Le fate ignoranti”, basata sull’omonimo film del 2001 di Ferzan Ozpetek. Il regista turco ha scritto e diretto, insieme con Gianluca Mazzella, gli otto episodi e promette che spiazzeranno anche chi ha già visto il film. La sigla sarà una canzone inedita di Mina: “Buttare l’amore”. Ecco un breve riassunto della storia: quando Massimo (Luca Argentero) muore in un incidente, la moglie Antonia (Cristiana Capotondi) scopre che il marito aveva una doppia vita e una relazione omosessuale con un certo Michele (Eduardo Scarpetta). La donna, devastata dalla notizia, si ritroverà a stringere un’amicizia inaspettata proprio con Michele e la sua cerchia di eccentrici amici. Nel cast, tra gli altri, anche Carla Signoris, Ambra Angiolini, Filippo Scicchitano, Paola Minaccioni, Anna Ferzetti e Serra Yilmaz.

VINCI SUBITO CON SORRISI

Prosegue il concorso VINCI SUBITO CON SORRISI che ogni settimana mette in palio biglietti per eventi straordinari come concerti, mostre e spettacoli teatrali in giro per l’Italia. Questa settimana potete vincere i biglietti per assistere allo spettacolo di Luca Argentero "È questa la vita che sognavo da bambino?", in scena al Teatro Arcimboldi di Milano il 21 marzo. Per partecipare, registratevi (se non lo avete già fatto, altrimenti è sufficiente fare il login) sul nostro portale sorrisi70.sorrisi.com, divertitevi con noi e tentate la sorte. Se siete uno dei fortunati, mandate una mail con specificato nell’oggetto “Concorso vinci subito con Sorrisi” entro 24 ore a: sorrisi70@concretaconcorsi.it con il nome dell’evento e una copia del documento d’identità vostro e di chi vi accompagnerà (la vincita è per due persone). Info: sorrisi70.sorrisi.com.

Continua la caccia al bollino per il grande concorso Sorrisi 70

Per i 70 anni di Sorrisi abbiamo lanciato anche un grande concorso che mette in palio un’auto, due crociere e una parure di gioielli. Per partecipare, cercate il bollino sul numero di Sorrisi in edicola dall'8 marzo (è a pagina 56!), ritagliatelo e incollatelo sulla vostra card per continuare a partecipare a Sorrisi 70!

Concorso a premi valido dal 01.02.2022 al 27.10.2022. Estrazione finale entro il 18.11.2022. Montepremi complessivo Euro 31.850,00, Iva esclusa. Regolamento completo su sorrisi70.sorrisi.com.