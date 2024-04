“Viola come il mare 2” arriva su Canale 5 il 3 maggio

La seconda stagione si potrà vedere in anteprima su Mediaset Infinity dal 24 aprile Giusy Cascio







Arriva la seconda stagione di "Viola come il mare" con Francesca Chillemi e Can Yaman: le prime tre puntate in anteprima su Mediaset Infinity da mercoledì 24 aprile, le ultime tre da venerdì 3 maggio, nello stesso giorno in cui la serie parte anche in prima serata su Canale 5.

Nel secondo capitolo della fiction, prodotta da Lux Vide con RTI e ambientata a Palermo, nuovi casi per l’ispettore capo Francesco Demir (Yaman) e nuove sfide professionali per Viola (Chillemi) che, per il suo giornale Sicilia Web News, si occuperà di creare un podcast di storie. Scopriremo se Viola e Demir sono fratellastri oppure no e se quindi potrà nascere una storia d’amore tra loro. Intanto, però, ad essere attratto da Viola c’è un nuovo personaggio: il PM Matteo Ferrara, interpretato da Giovanni Scifoni. Dopo un loro incontro/scontro in spiaggia sembra scoccare una scintilla…