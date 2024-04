Vita da Clerici: Antonella si divide tra “È sempre mezzogiorno!” e “The Voice”

Il 12 e il 19 aprile, in due prime serate, arriva “The Voice Generations” Giusy Cascio







«Non trovavo gli auricolari e ho scoperto che li aveva presi mia figlia Maelle». L’intervista con Antonella Clerici inizia con la consueta gentilezza della conduttrice, che si scusa per soli cinque minuti di ritardo. Lei, che ha un grandissimo successo con due programmi, “È sempre mezzogiorno!” al mattino e “The Voice” alla sera (il 12 e il 19 aprile in due prime serate nella versione “Generations”, dopo l’avventura di quella “Senior” acclamata anche sui social come un fenomeno pop), non si atteggia mai a diva. Anzi. E mentre va in macchina allo studio tv, si racconta con generosità.

Antonella, perché le piace fare le interviste nel tragitto in auto da casa sua, nel bosco di Arquata Scrivia (AL), a Milano?

«Perché è un momento di relax: faccio un’ora di strada ad andare e una a tornare, e in genere dedico questo tempo alle telefonate di lavoro, ma non solo. Chiamo mio papà, mia sorella Cristina, e poi do uno sguardo ai social. Siccome lavoro tanto, quando torno a casa dopo una lunga giornata, il telefono lo stacco per dedicarmi totalmente alla famiglia».

Lei lavora 24 ore su 24, sia nella fascia prima di pranzo a “È sempre mezzogiorno!”, sia in prima serata con “The Voice”. Adegua i suoi ritmi veglia-sonno alle esigenze lavorative?

«Certo! Cerco di armonizzare il riposo e la fatica, dosando le energie. Rispetto sempre le 12 ore di digiuno tra la cena e la colazione. Se esagero con il cibo, ogni tanto osservo il digiuno intermittente. Faccio del mio meglio, insomma. E regolo la sveglia in base agli impegni. Per esempio due volte alla settimana, il lunedì e il venerdì, mi alzo prima per fare sport nella palestra che ho in casa e mi alleno per 40 minuti: il “minimo sindacale”, dalle 7 alle 7.45. Poi alle 8.30 esco per andare al lavoro e la giornata può iniziare con la carica giusta».

E nel weekend?

«Mi sveglio un po’ più tardi, ma non tardissimo. Mi piace passeggiare in giardino e fare il pieno di luce».

Quindi ci sembra di intuire che lei sia più “allodola” che “gufo”.

«Esatto: rifletto e progetto molto al mattino, perché il cervello è più attivo. La sera non è “il mio”. Anche quando ero studentessa preferivo il giorno, semmai ripassavo un po’ prima di andare a dormire per fissare bene alcuni concetti durante il sonno. Faccio ancora così: rileggo la sera i copioni se ci sono alcune parti particolarmente complesse da memorizzare».

Nelle sue giornate così frenetiche, che cosa mette in borsa come kit di sopravvivenza?

«Il telefono, per poter rintracciare tutti i miei cari o per le urgenze, il portafogli o, in caso di borsa piccola, la carta di credito e 20 euro, perché non si sa mai. E il lucidalabbra».

Entrambi i suoi programmi sono format amati e popolari. Quanto c’è di suo in ciascuno di loro?

“È sempre mezzogiorno!” è molto “Antonella-centrico”, perché parlo molto ed esprimo i miei pensieri in diretta. Invece a “The Voice”, in tutte le sue declinazioni, dalla “Kids” alla “Senior” fino a quest’ultima, “Generations”, soprattutto nella fase delle “Blind Auditions” faccio un passo indietro e do spazio ai giudici, alle esibizioni e alle storie, molte sono commoventi. La conduzione è anche fatta di sguardi, di un abbraccio, di silenzi, di sorrisi. Meno parole, più empatia».

Ci tolga una curiosità: perché, da sempre, per annunciare gli spot dice “réclame” anziché “pubblicità”?

«Lo diceva mio nonno, lo dice il mio papà ed è diventato un po’ il mio “claim”, il mio marchio. Come quando a “The Voice” ho iniziato a dire “Viva la vita!” in periodo di Covid e poi è rimasto, perché è un bel motto, ottimista».

Invece cosa non direbbe mai in tv?

«Le parolacce. Tra amici ogni tanto possono scappare, ma io ho troppo rispetto del pubblico. La volgarità è brutta e non rientra nel mio vocabolario».

La passione per la cucina e per la musica sono il cuore dei suoi programmi. Le va se proviamo a metterle insieme?

«Proviamo!».

Se potesse trasformare una puntata di “È sempre mezzogiorno!” in un musical, quale sceglierebbe?

«Una commedia musicale con Doris Day, super divertente».

A quale dessert paragonerebbe una puntata di “The Voice”?

«A un tiramisù».

Se lei stessa fosse un ingrediente segreto di un piatto goloso, quale sarebbe e perché?

«Il pomodoro, perché lo metto dappertutto quando cucino e perché è rosso, un colore molto allegro».

Il giorno e la sera ha due look completamente diversi. Per lei conta di più la comodità o la femminilità?

«Contano entrambe. Ma, se proprio devo scegliere, nella vita di tutti i giorni prediligo la comodità. Nella mia cucina rosa, in tv, indosso tante camicie colorate, i jeans, i camperos... Però amo anche lo “sbrilluccichio”: la sera a “The Voice” non potrei mai andare in onda senza lustrini, senza paillettes».

Nel cambio d’abiti, non ha mai l’impressione di dividersi in due?

«No, perché io sono sempre io: con uno stile comunque luminoso, solare. Il look serale mi aiuta a mettere da parte la timidezza e a tirare fuori la sfrontatezza».

Se i suoi vestiti potessero parlare, quale storia racconterebbero?

«Un cartone animato come “Cenerentola”, oppure “La Bella e la Bestia”. Mi sono sempre ispirata al mondo delle favole Disney, anche per gli abiti del mio Sanremo».

A proposito di Sanremo... Lei è una conduttrice di punta della Rai. Rifare il Festival è un’opzione praticabile?

«Diciamo che non è un’opzione primaria. Poi magari in futuro, prima di finire la carriera, vedremo. Ma in questo momento no: Sanremo non è nei miei pensieri».

Torniamo al presente. Vorrebbe avere un superpotere?

«Vorrei avere la bacchetta magica per vivere a lungo e in salute con i miei cari. Vorrei invecchiare con il mio compagno (l’imprenditore Vittorio Garrone, ndr), passare il resto della vita con lui».

E dopo questa bella dichiarazione d’amore, entriamo a curiosare nel suo camerino. Tre oggetti fondamentali che la fanno sentire a casa?

«Le foto, della mia carriera e personali. Come quella con i miei amici Carlo Conti e Fabrizio Frizzi, quella di mia mamma che non c’è più, quelle con Maelle e con Vittorio. E il microonde, per riscaldare il pranzo che mi porto da casa. Poi un piccolo Buddha portafortuna a cui ho espresso il desiderio di diventare madre tanto tempo fa: un oggetto che mi è molto caro».

La sua Maelle ha compiuto 15 anni: come va con l’adolescenza?

«Insomma (ride). A quell’età non bisogna andare giù dritti con le critiche, ma cercare il dialogo. Mia figlia adesso sta facendo il primo anno di liceo classico ed è stata la scelta giusta perché ha dei professori che non guardano solo al profitto ma alla persona, al benessere complessivo degli studenti. Maelle sa che per me lo studio è fondamentale e si impegna molto. Come voti alterna i 4 e gli 8, non ha mezze misure, ma sono contenta perché è una ragazza giudiziosa. Si veste in modo adeguato alla sua età, si trucca in modo leggero e ha già un fidanzatino, una simpatia...».

Il momento più prezioso che condivide con sua figlia?

«La sera, prima di dormire, quando ci mettiamo sul suo letto e parliamo, anche di piccoli problemi. Io le dico sempre: ogni piccolo peso che si ha sul cuore, se non si condivide con qualcuno, diventa più grande. Ed è così che lei si apre con me».

E la mamma che lei è diventata oggi cosa direbbe alla Antonella Clerici bambina?

«Sei stata proprio brava».

Dopo “Kids” e “Senior” arriva il nuovo the voice generations

Archiviato il successo di “The Voice Kids” e “The Voice Senior”, in prima serata su Rai1 arriva “The Voice Generations”: è il nuovo programma musicale condotto da Antonella Clerici per due venerdì consecutivi, il 12 e il 19 aprile. Dopo i bambini e gli over 60, stavolta a cimentarsi con le cover di brani italiani e internazionali saranno gruppi di persone di diverse generazioni. «I concorrenti devono formare almeno un duetto e devono appartenere a generazioni diverse, ma possono formare anche un terzetto o un quartetto» spiega la conduttrice.

«È necessario solo avere un legame che può essere familiare, di amicizia o di affetto, perché l’unica cosa che conta è la passione per la musica». E dato che squadra vincente non si cambia, a sedere sulle quattro poltrone girevoli della giuria, come nelle altre versioni dello show, sono confermatissimi i coach Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa. Si parte con le “Blind Auditions”, le audizioni “al buio” del 12 aprile in cui ogni giudice avrà la possibilità, una sola volta, di bloccare uno degli altri tre con il tasto “Blocca”. Alla fine della puntata tutti i coach avranno completato la propria squadra, ciascuna formata da due gruppi di concorrenti. Gli otto semifinalisti si esibiranno quindi nella puntata di venerdì 19. A decretare il vincitore non sarà il televoto, come nella finale di “The Voice Senior”, ma il pubblico in studio con l’apposito telecomando per la votazione. E che vincano i migliori!