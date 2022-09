Viva la regina: Elisabetta in 10 film e serie tv

Il dramma biografico diretto da Stephen Frears ("Alta fedeltà", "Philomena"), che racconta l'impatto della morte di Lady Diana sulla famiglia reale, rimane, a 16 anni dall'uscita nei cinema, probabilmente il più celebre ritratto della regina Elisabetta, interpretata dalla britannica Helen Mirren che per questo ruolo vinse un Oscar come Miglior attrice protagonista. Il copione è a firma di Peter Morgan, che dopo un decennio esatto creerà per Netflix la serie "The Crown", approfondendo la reggenza della sovrana a partire dai suoi primi passi verso il trono.

